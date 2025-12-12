Dem all' attacco pubblicate nuove foto di Trump con Epstein

Nuove immagini sono emerse mostrando figure di spicco come Donald Trump, Bill Clinton, Steve Bannon, Bill Gates e Richard Branson in compagnia di Jeffrey Epstein. Le circostanze e l’origine di queste fotografie rimangono sconosciute, sollevando interrogativi sul contesto e le implicazioni di queste presenze.

Non si sa chi le abbia scattate né quando, di preciso, ma i soggetti fotografati con Jeffrey Epstein sono noti: Donald Trump, Bill Clinton, Steve Bannon, Bill Gates, Richard Branson e altri. Si tratta di diciannove scatti, tratti dagli archivi dell'eredità del defunto finanziere pedofilo, pubblicati dai membri democratici della commissione di vigilanza della Camera. In una foto si vede una ciotola di preservativi con una caricatura del volto di Trump; la ciotola ha un cartello con la scritta "Preservativo Trump 4,50 dollari" e ogni condom riporta l'immagine della faccia del tycoon con il testo "Sono enorme!". Ilgiornale.it Sono state pubblicate nuove immagini dell'ostaggio americano-israeliano Hersh Goldberg-Polin e di altri ostaggi che celebrano Chanukkah nei tunnel. Questa sera saranno trasmesse dal programma tv israeliano Uvda. Nelle immagini gli ostaggi cercano di a - facebook.com facebook © Ilgiornale.it - Dem all'attacco, pubblicate nuove foto di Trump con Epstein

Politica: botta e risposta tra premier e minoranza Dem.

Video Politica: botta e risposta tra premier e minoranza Dem. Video Politica: botta e risposta tra premier e minoranza Dem.