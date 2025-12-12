Delitto Garlasco legale Sempio | Predisposte domande su perizia Albani

Il legale di Sempio, coinvolto nel processo per il delitto di Garlasco, annuncia un'attenta analisi della perizia Albani. Stanno esaminando le pagine mancanti e valutando ogni affermazione, preparandosi a porre domande mirate per chiarire punti cruciali del documento.

“Stiamo esaminando la perizia Albani riga per riga, mancano una ventina di pagine. Su ogni affermazione di Albani appuntiamo se la riteniamo condivisibile al 100%, in parte, oppure se meriti domande di approfondimento. Abbiamo predisposto una serie di richieste, di chiarimenti, domande pacate, non polemiche e tantomeno volte a ribaltare l’esito di quella perizia. Sono una decina di domande: oggi finiamo l’elenco delle domande “. Così ai cronisti il legale di Andrea Sempio, avvocato Liborio Cataliotti, entrando nel laboratorio Genomica a Roma. Secondo il legale, la perizia, “quando venne disposta pareva dovesse essere la prova che avrebbe inchiodato l’assassino. 🔗 Leggi su Lapresse.it