Delitto Garlasco l' arrivo di Andrea Sempio alla clinica Genomica di Roma

Lapresse.it | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Stamattina, Andrea Sempio è arrivato alla clinica Genomica di Roma, dove si stanno svolgendo approfondimenti tecnici legati al processo di Garlasco. L'intervento si inserisce in un quadro di analisi forensi volte a chiarire aspetti cruciali del caso.

Andrea Sempio è arrivato stamani alla clinica Genomica di Roma, dove sono in corso ulteriori prove tecniche sulle relazioni che riguardano il processo di Garlasco. Al suo arrivo, Sempio non ha rilasciato dichiarazioni limitandosi a salutare i cronisti che lo attendevano davanti al portone della clinica. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

delitto garlasco l arrivo di andrea sempio alla clinica genomica di roma

© Lapresse.it - Delitto Garlasco, l'arrivo di Andrea Sempio alla clinica Genomica di Roma

delitto garlasco arrivo andreaDelitto Garlasco, l'arrivo di Andrea Sempio alla clinica Genomica di Roma - (LaPresse) Andrea Sempio è arrivato stamani alla clinica Genomica di Roma, dove sono in corso ulteriori prove tecniche sulle relazioni che ... Scrive stream24.ilsole24ore.com

delitto garlasco arrivo andreaDelitto di Garlasco, ok gli indizi su Andrea Sempio e l’incidente probatorio, ma c’è altro? La nuova attenzione sui PC (anche di Alberto Stasi) e sui giorni di Chiara ... - Tra PC da rileggere, telefonate inspiegabili e rapporti familiari e non solo, l’inchiesta sul delitto di Garlasco in mano al procuratore Fabio Napoleone, potrebbe aprirsi (finalmente) su scenari mai d ... Riporta mowmag.com

Garlasco, tutte le prove contro Andrea Sempio - Ore 14 del 28/11/2025

Video Garlasco, tutte le prove contro Andrea Sempio - Ore 14 del 28/11/2025