Delitto Garlasco genetista | Profilo dna Sempio ha importanza relativa
Nel caso del delitto di Garlasco, un genetista analizza l'importanza relativa del profilo DNA di Sempio. Spiega come le elaborazioni biostatistiche siano fondamentali per valutare la significatività dei dati genetici, sottolineando che il profilo in questione appare misto e il suo peso probatorio risulta limitato.
“L’elaborazione biostatistica è una elaborazione che facciamo in tutti i nostri lavori forensi perchè si dà sempre il peso dell’evidenza, quindi quanto è significativo quel dato”, “a mio parere questo profilo è un profilo misto, per quanto gli alleli siano presenti anche nella ‘y’ del suignor Sempio, in realtà ha un significato relativamente importante. Non è una cosa che si risolverà con il dna, questo penso sia abbastanza evidente”. Lo ha detto la dottoressa Marina Baldi, genetista e consulente di Andrea Sempio, entrando nel laboratorio Genomica a Roma. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Delitto di Garlasco, Andrea Sempio oggi a Roma. Il consulente: “Presenteremo due relazioni”. #lapresse #cronaca #sempio Leggi qui la notizia : lapresse.it/cronaca/2025/1… Vai su X
Delitto di Garlasco, legale Sempio: "Perizia non è pistola fumante ma d'acqua" - facebook.com Vai su Facebook
Delitto Garlasco, genetista: "Profilo dna Sempio ha importanza relativa" - "L'elaborazione biostatistica è una elaborazione che facciamo in tutti i nostri lavori forensi perchè si dà sempre il peso dell'evidenza, quindi quanto è ... Lo riporta lapresse.it
Delitto di Garlasco/ Capra “Dna? Si parla del nulla, usato software di 20 anni fa! Si inganna il giudice” - A Canale 5, precisamente a Mattino 5 News, si parla del delitto di Garlasco con l'intervista al genetista Marzio Capra: ecco che cosa ha detto ... ilsussidiario.net scrive
Garlasco, l’ex genetista di Stasi: Il DNA portava a un ignoto con un profilo diverso da ...