Delitto Garlasco genetista | Profilo dna Sempio ha importanza relativa

Nel caso del delitto di Garlasco, un genetista analizza l'importanza relativa del profilo DNA di Sempio. Spiega come le elaborazioni biostatistiche siano fondamentali per valutare la significatività dei dati genetici, sottolineando che il profilo in questione appare misto e il suo peso probatorio risulta limitato.

“L’elaborazione biostatistica è una elaborazione che facciamo in tutti i nostri lavori forensi perchè si dà sempre il peso dell’evidenza, quindi quanto è significativo quel dato”, “a mio parere questo profilo è un profilo misto, per quanto gli alleli siano presenti anche nella ‘y’ del suignor Sempio, in realtà ha un significato relativamente importante. Non è una cosa che si risolverà con il dna, questo penso sia abbastanza evidente”. Lo ha detto la dottoressa Marina Baldi, genetista e consulente di Andrea Sempio, entrando nel laboratorio Genomica a Roma. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it