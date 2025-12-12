Delitto Garlasco avvocato Sempio | Caso potrebbe finire davanti a Corte Costituzionale

L'avvocato Sempio afferma che il caso Garlasco potrebbe arrivare davanti alla Corte Costituzionale, nel caso in cui si proceda con un'imputazione per reato monosoggettivo senza aver prima presentato e accolto una richiesta di revisione. Questa eventualità potrebbe sollevare questioni di incostituzionalità, evidenziando le possibili implicazioni legali della vicenda.

"Verosimilmente se venisse elevata una imputazione per reato monosoggettivo, del reato commesso in ipotesi di accusa, ad Andrea Sempio, se non fosse stata prima stata presentata e accolta una istanza di revisione, verrà sollevata sicuramente la eccezione di incostituzionalità". Così Liborio Cataliotti, avvocato di Andrea Sempio, rispondendo ai cronisti all'uscita della clinica romana Genomica dove si trovava anche oggi assieme al suo assistito, indagato per il delitto di Garlasco.

