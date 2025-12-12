delitto di garlasco parla la genetista di sempio marina baldi

Marina Baldi, genetista e consulente tecnico del pool di difesa di Andrea Sempio, commenta l’uscita dalla clinica Genomica di Roma, dove ha incontrato il 37enne indagato per il delitto di Garlasco, accompagnata dagli avvocati.

Marina Baldi genetista e consulente tecnico del pool di difesa di Andrea Sempio parla all’uscita dalla clinica Genomica di Roma, dove ha visto il 37enne indagato per il delitto di Garlasco, assieme agli avvocati. “Abbiamo rivalutato tutta la perizia della dottoressa Albani, abbiamo rivalutato tutte le perizie precedenti fino ad oggi, abbiamo stabilito quali sono i punti da trattare. La perizia della dottoressa Albani ci sta bene, è un’ottima perizia che non toglie, non aggiunge nulla”, ha dichiarato l’esperta. “Che quel DNA probabilmente potrebbe essere il suo già si sapeva, se no non era indagato, quindi non è che sia una novità. Lapresse.it

