Delitto di Garlasco e incidente probatorio | la perizia Albani al microscopio strategia e certezze dell’avvocato di Andrea Sempio

Nel caso di Garlasco, l’incidente probatorio e la perizia genetica di Denise Albani rivestono un ruolo fondamentale. L’avvocato di Andrea Sempio analizza con attenzione le risultanze, evidenziando strategie e certezze, offrendo un quadro chiaro e accessibile anche a chi non è esperto di genetica. Un approfondimento sulla delicatezza di un procedimento giudiziario complesso e decisivo.

Pavia, 12 dicembre 2025 - Analisi puntigliosa della perizia dalla genetista Denise Albani, richieste poche ma chiare e un linguaggio che sia comprensibile anche per chi non mastica linguaggio scientifico. Il tutto aspettando l'udienza del 18 dicembre. Ecco il quadro delineato dall'avvocato Liborio Cataliotti, legale di Andrea Sempio. "Stiamo esaminando la perizia Albani riga per riga, mancano una ventina di pagine e contiamo di chiudere il lavoro oggi", ha ha detto arrivando al laboratorio di Genomica di via Tiburtina, a Roma. LÂ?avvocato di Davide Lacerenza e Stefania Nobile, Liborio Cataliotti, davanti al tribunale, Milano, 11 marzo 2025. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Delitto di Garlasco e incidente probatorio: la perizia Albani al microscopio, strategia e certezze dell’avvocato di Andrea Sempio

Delitto di Garlasco, Andrea Sempio oggi a Roma. Il consulente: “Presenteremo due relazioni”. #lapresse #cronaca #sempio Leggi qui la notizia : lapresse.it/cronaca/2025/1… Vai su X

Delitto di Garlasco, legale Sempio: "Perizia non è pistola fumante ma d'acqua" - facebook.com Vai su Facebook

Delitto di Garlasco, ok gli indizi su Andrea Sempio e l’incidente probatorio, ma c’è altro? La nuova attenzione sui PC (anche di Alberto Stasi) e sui giorni di Chiara ... - Tra PC da rileggere, telefonate inspiegabili e rapporti familiari e non solo, l’inchiesta sul delitto di Garlasco in mano al procuratore Fabio Napoleone, potrebbe aprirsi (finalmente) su scenari mai d ... Segnala mowmag.com

A pochi giorni dalla chiusura dell’incidente probatorio si definisce il quadro delle prove scientifiche, tra indizi e un unico elemento… - A pochi giorni dalla chiusura dell’incidente probatorio si definisce il quadro delle prove scientifiche, tra indizi e un unico elemento ancora al centro ... Secondo novella2000.it

Garlasco, un delitto da riscrivere? - Ore 14 del 09/12/2025

Video Garlasco, un delitto da riscrivere? - Ore 14 del 09/12/2025 Video Garlasco, un delitto da riscrivere? - Ore 14 del 09/12/2025