Dehor invernale c’è anche il Corner Pub
A Bellaria Igea Marina, il dehor invernale si amplia con il Corner Pub, segnando una nuova sfida per il futuro della città. L’amministrazione ha deciso di accelerare questo progetto già a dicembre, puntando a trasformare l’immagine di Bellaria e Igea Marina oltre la stagione estiva, promuovendo un’offerta innovativa e più vivace.
A Bellaria Igea Marina la sfida per il futuro parte dai dehors. In questo dicembre l’amministrazione sceglie di accelerare su un progetto che guarda ben oltre l’estate e punta a ridefinire l’immagine della città. Il primo segnale è arrivato ad agosto, con l’inaugurazione del dehor della pizzeria Maretta a Igea. Il prossimo, atteso entro poche settimane, sarà quello di The Corner Pub. Due strutture pilota che anticipano la trasformazione che l’amministrazione immagina per l’intero tessuto commerciale. Il percorso normativo è iniziato nel 2024 con il Regolamento sul decoro urbano e ha trovato nel 2025 la sua prosecuzione naturale con il nuovo Regolamento Dehor, che stabilisce materiali, colori e proporzioni delle strutture esterne. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Dehor invernale, c’è anche il Corner Pub - Dopo l’elaborazione del nuovo regolamento per gli spazi esterni il locale si è unito alla pizzeria Maretta. Secondo ilrestodelcarlino.it