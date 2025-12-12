Dehor invernale c’è anche il Corner Pub

A Bellaria Igea Marina, il dehor invernale si amplia con il Corner Pub, segnando una nuova sfida per il futuro della città. L’amministrazione ha deciso di accelerare questo progetto già a dicembre, puntando a trasformare l’immagine di Bellaria e Igea Marina oltre la stagione estiva, promuovendo un’offerta innovativa e più vivace.

A Bellaria Igea Marina la sfida per il futuro parte dai dehors. In questo dicembre l’amministrazione sceglie di accelerare su un progetto che guarda ben oltre l’estate e punta a ridefinire l’immagine della città. Il primo segnale è arrivato ad agosto, con l’inaugurazione del dehor della pizzeria Maretta a Igea. Il prossimo, atteso entro poche settimane, sarà quello di The Corner Pub. Due strutture pilota che anticipano la trasformazione che l’amministrazione immagina per l’intero tessuto commerciale. Il percorso normativo è iniziato nel 2024 con il Regolamento sul decoro urbano e ha trovato nel 2025 la sua prosecuzione naturale con il nuovo Regolamento Dehor, che stabilisce materiali, colori e proporzioni delle strutture esterne. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it