Deep fake e odio social Francesca Barra | Umiliata ferita e spezzata Arianna Meloni | Io non rispondo più agli insulti

L'articolo affronta il tema dei deep fake e dell'odio sui social media, evidenziando le testimonianze di Francesca Barra e Arianna Meloni. Entrambe condividono le loro esperienze di sofferenza e resilienza di fronte alle aggressioni digitali, sottolineando l'importanza di parlare apertamente e di sostenersi reciprocamente in un contesto spesso caratterizzato da insulti e discriminazioni online.

"Ringrazio chi ha partecipato per il coraggio di raccontare la sua esperienza personale" ha detto Arianna Meloni, responsabile della segreteria politica e adesioni di Fdi, ad Atreju in chiusura del panel Non con la mia faccia. Deep fake, web reputation e odio social.Molto sentita la testimonianza della giornalista e scrittrice Francesca Barra che sul palco ha raccontato la sua disavventura. Milleunadonna.it © Milleunadonna.it - Deep fake e odio social, Francesca Barra: “Umiliata, ferita e spezzata”. Arianna Meloni: “Io non rispondo più agli insulti”

I due erano sul palco della kermesse di FdI per partecipare al panel dal titolo “Deep Fake, web reputation e odio sui social”: «I ragazzi, vedono la rete come la loro casa» - facebook.com Facebook

Ad #Atreju - giorno 6 - continuano i dibattiti interessanti; oggi si discute di fake news, deep fake e deep web ma anche odio social e web Reputation. Ne parlano Arianna Meloni, Francesca Barra, Laura Bononcini, RaoulBova Valerio De Gioia e Fabio Ferrari. T Vai su X

Raoul Bova ad Atreju: le sue parole su deep fake, ricatti digitali e l’odio sui social - Raoul Bova ospite ad Atreju: cosa ha detto tra deep fake, ricatti online e l’impatto dell’odio sui social. Come scrive notizie.it

Atreju, Arianna Meloni e Raoul Bova insieme contro deep fake e odio social - «Siamo davanti ad un bivio, dobbiamo gestirlo: è l’uomo a dover governare la macchina, non subirla». Segnala msn.com

Deep fake sessuali e odio social: dibattito con Arianna Meloni, Francesca Barra e Raoul Bova

Video Deep fake sessuali e odio social: dibattito con Arianna Meloni, Francesca Barra e Raoul Bova Video Deep fake sessuali e odio social: dibattito con Arianna Meloni, Francesca Barra e Raoul Bova