Deep fake e odio social Francesca Barra | Umiliata ferita e spezzata Arianna Meloni | Io non rispondo più agli insulti

L'articolo affronta il tema dei deep fake e dell'odio sui social, attraverso le testimonianze di Francesca Barra e Arianna Meloni. Le loro esperienze evidenziano l'impatto personale e le sfide legate alla diffusa violenza digitale. Meloni ha ringraziato chi ha condiviso il proprio percorso, sottolineando l'importanza di affrontare questi problemi con coraggio e determinazione.

"Ringrazio chi ha partecipato per il coraggio di raccontare la sua esperienza personale" ha detto Arianna Meloni, responsabile della segreteria politica e adesioni di Fdi, ad Atreju in chiusura del panel Non con la mia faccia. Deep fake, web reputation e odio social.Molto sentita la testimonianza della giornalista e scrittrice Francesca Barra che sul palco ha raccontato la sua disavventura. Milleunadonna.it

Deep fake sessuali e odio social: dibattito con Arianna Meloni, Francesca Barra e Raoul Bova

