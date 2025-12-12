Decreto armi a Kiev nel centrodestra si cerca un compromesso per il sì della Lega | sul tavolo la formula aiuti vincolati ai negoziati

Nel centrodestra si cerca un accordo sulla posizione della Lega riguardo al decreto armi per Kiev, il dodicesimo dall'inizio del conflitto in Ucraina. La questione riguarda la possibilità di vincolare gli aiuti ai negoziati, mentre il decreto, ancora in attesa di approvazione, rischia di rallentare l'invio di supporto militare.

Se il decreto legge – il dodicesimo dall’inizio del conflitto – che proroga gli aiuti e l’invio delle armi in Ucraina finora non è arrivato in Consiglio dei ministri le responsabilità sono della Lega che si è messa di traverso. Ma il testo, hanno assicurato Forza Italia con Antonio Tajani e Fratelli d’Italia con la premier Giorgia Meloni, verrà approvato entro la fine dell’anno. Se questo non accadesse aprirebbe “un serio problema politico”. A evocare lo scenario estremo di un no della Lega alle armi a Kiev è stata giovedì Forza Italia. Il compromesso per il sì della Lega alle armi a Kiev. Il problema che si apre ora è come far passare il decreto senza far perdere la faccia alla Lega. Lanotiziagiornale.it

