Decisa la chiusura della ciclostazione di Porta Nuova e del bar Sotto un treno

Il Comune di Pescara ha deciso di chiudere la ciclostazione di Porta Nuova e il bar “Sotto un treno”, senza prevedere soluzioni temporanee per mantenere aperte le attività. La decisione riguarda entrambe le strutture, situate in prossimità, e si inserisce in un contesto di interventi urbanistici e di tutela del patrimonio locale.

Grandi opere stradali: decisa la chiusura notturna a Pollenzo dal 15 al 19 dicembre per completare l'Asti-Cuneo >>> https://www.gazzettadalba.it/?p=440326

TG AZZURRA: MINACCIAVA UN ESERCENTE IN RIVA VENA, MARCO PENZO AI DOMICILIARI - 92/21, 2 aprile

