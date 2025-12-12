Decennale di Officina Pasolini | tutti gli appuntamenti di dicembre

A dicembre, Officina Pasolini celebra il suo decimo anniversario con una serie di eventi e appuntamenti speciali. Questo laboratorio di alta formazione artistica e HUB culturale della Regione Lazio, diretto da Tosca, offre un ricco programma per commemorare un decennio di attività e di impegno nel panorama culturale.

Gli Speed Date tornano al Futuro Presente Festival, un momento speciale dedicato ai giovani talenti del Laboratorio di Alta Formazione Artistica di Officina Pasolini. La quinta edizione prosegue con la sezione Canzone, che avrà l'opportunità di confrontarsi dir

intervista Ad Ambrogio Sparagna

Video intervista Ad Ambrogio Sparagna