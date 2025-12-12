Debiti contributivi Inps e Inail saldo fino a 60 rate Quando domande e come funziona

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto interministeriale che disciplina la possibilità di ottenere la dilazione dei debiti contributivi INPS e INAIL fino a 60 mesi. Questo provvedimento stabilisce le condizioni, le modalità e le procedure per richiedere il saldo rateizzato, offrendo nuove opportunità di gestione per i contribuenti in difficoltà.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto interministeriale che individua le ipotesi in cui INPS ed INAIL possono concedere la dilazione dei debiti contributi fino a sessanta mesi. Per le regole di accesso ai piani di rateazione il D.M. rimanda alle decisioni dei Consigli di amministrazione dei singoli Istituti. Analizziamo la novità in dettaglio. Resta aggiornato sul canale Telegram e iscrivendoti gratis alla Newsletter di LeggiOggi. Indice. Cosa dispone il Collegato Lavoro. Il Decreto attuativo. Due soglie di dilazione a 36 e 60 mesi. Come si accede ai nuovi piani di ammortamento. Da quando decorrono le nuove regole. 🔗 Leggi su Leggioggi.it © Leggioggi.it - Debiti contributivi Inps e Inail, saldo fino a 60 rate. Quando, domande e come funziona

