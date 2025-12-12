Dean Huijsen nudo davanti a una strana lampada nel salotto di casa sua | a cosa serve
Dean Huijsen, difensore del Real Madrid, è stato immortalato nudo nel suo salotto accanto a una misteriosa lampada circolare. La foto, pubblicata dal padre del calciatore, rivela un aspetto insolito del suo percorso di recupero post infortunio, suscitando curiosità sulla funzione di questo strano oggetto nel suo processo di guarigione.
Il padre del difensore del Real Madrid Dean Huijsen ha pubblicato una foto dell'ex juventino nudo davanti a una strana lampada di forma circolare: fa parte del suo recupero post infortunio. 🔗 Leggi su Fanpage.it
