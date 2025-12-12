De Rossi e l’Inter dai gol pesanti agli scudetti mancati | un saliscendi emozionale

Domenica 14 dicembre alle 18, Daniele De Rossi tornerà in campo contro l’Inter, squadra con cui ha vissuto momenti importanti della sua carriera. La sfida contro i nerazzurri rappresenta un nuovo capitolo nel suo percorso, tra ricordi di gol pesanti, scudetti mancati e incontri emozionanti con vecchi compagni come Cristian Chivu.

La sfida tra Genoa e nerazzurri è il primo esame contro una big dell’ex romanista Domenica 14 dicembre alle ore 18, Daniele De Rossi ritroverà un ex compagno di squadra e un grande amico come Cristian Chivu. Dopo aver lottato anche dalla stessa parte della barricata per quattro stagioni, l’ex centrocampista giallorosso dovrà affrontare il primo grande ostacolo dal suo ritorno in Serie A. De Rossi e l’Inter: dai gol in Finale, agli scudetti mancati (Ansa Foto) – calciomercato.it Con due pareggi e due vittorie, il Genoa targato DDR è sin qui imbattuto in campionato, ma un acuto contro una big rappresenterebbe un bel regalo di Natale anticipato. Calciomercato.it

