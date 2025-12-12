De Maria | Divario enorme tra centro e periferie

De Maria evidenzia un divario significativo tra centro e periferie, sottolineando come la condizione sociale delle famiglie influenzi i tassi di dispersione scolastica. Le aree periferiche mostrano percentuali di abbandono più elevate, evidenziando le disparità nel sistema educativo e le sfide legate alle condizioni socio-economiche delle comunità.

"È evidente il nesso tra la condizione sociale delle famiglie e la dispersione scolastica. E, nelle aree periferiche, i numeri degli abbandoni sono molto più alti. Non solo: cresce il fenomeno dei reati che riguardano giovani". Il deputato piddì Andrea De Maria, segretario di presidenza della Commissione parlamentare periferie, analizza i numeri del report con diverse convinzioni. De Maria, qual è il focus? "La Commissione periferie della Camera sta continuando il lavoro di monitoraggio e proposte su tutte le periferie italiane. È fondamentale il piano sulla coesione sociale, sulla qualità urbana e sulla sicurezza: l’impresa sociale ‘Con i bambini ’ è una realtà importante per promuovere progetti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it