De Laurentiis rivela | Conte ed io siamo amici non ha mai perso la fame di vincere Il secondo Scudetto è stato più bello del primo per questo motivo

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha condiviso alcune riflessioni su Antonio Conte, sottolineando il rapporto di amicizia tra i due e la costante ambizione dell’allenatore. Ha inoltre commentato la soddisfazione per il secondo Scudetto, ritenendolo più emozionante del primo. Le parole di De Laurentiis offrono uno sguardo sulla collaborazione e sulla passione che animano il mondo del calcio.
De Laurentiis, presidente del Napoli, ha parlato così di Antonio Conte e degli Scudetti vinti. Le sue dichiarazioni. All’evento dei Gazzetta Sport Awards de La Gazzetta dello Sport, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha affrontato diversi temi tra cui il rapporto con Antonio Conte e gli Scudetti vinti. CONTE – « Noi siamo amici e ci sentiamo sempre. L’ho conosciuto alle Maldive quando non masticavo calcio in maniera perfetta. Nuotavamo e parlavamo tanto. Mi piaceva sentire un uomo come lui. Non ha mai perso la fame di vincere ». SCUDETTI – « Il secondo è stato più bello del primo perché è stato sudato fino alla fine. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
