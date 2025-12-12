De Laurentiis mette in imbarazzo Pardo provocandolo | Ma chi le ha detto che sono romanista?

Durante la cerimonia dei Gazzetta Sport Awards, Aurelio De Laurentiis ha sorpreso Pierluigi Pardo con una provocazione, mettendo in discussione le sue affiliazioni sportive. La scena ha acceso ulteriori polemiche, a una settimana dall’attacco di De Laurentiis a DAZN e sulla questione dell’imparzialità dei giornalisti.

Sul pacco dei Gazzetta Sport Awards De Laurentiis ha punzecchiato Pierluigi Pardo, una settimana dopo l'attacco a DAZN: "Un giornalista dovrebbe essere imparziale".

Napoli, De Laurentiis: Non facciamo domande stupide. Il calcio è vecchio, va cambiato

Video Napoli, De Laurentiis: Non facciamo domande stupide. Il calcio è vecchio, va cambiato Video Napoli, De Laurentiis: Non facciamo domande stupide. Il calcio è vecchio, va cambiato