De Cecco in lutto | indagini sulla morte di Fabrizio Clemente 53 anni colto da malore mentre era al lavoro

Un tragico incidente ha colpito lo stabilimento De Cecco di Fara San Martino, dove Fabrizio Clemente, 53 anni, è deceduto improvvisamente durante il lavoro. L’indagine sulle cause del malore che ha portato alla sua morte è in corso, mentre la comunità e i colleghi sono in lutto per la perdita.

Il malore improvviso nello stabilimento di Fara San Martino. Shock nello stabilimento De Cecco di Fara San Martino per la morte improvvisa di Fabrizio Clemente, 53 anni, dipendente dell’azienda dal 2019 e da tempo impegnato nella gestione dei silos del grano. L’uomo si è accasciato mentre svolgeva le consuete attività di controllo e pesa delle materie prime. I colleghi hanno immediatamente richiesto l’intervento dei soccorsi, ma ogni tentativo di rianimarlo si è rivelato inutile. Il profilo di un lavoratore stimato. Clemente era conosciuto come un professionista serio, scrupoloso e sempre disponibile. Notizieaudaci.it

Muore a 53 anni mentre è al lavoro: De Cecco in lutto per la scomparsa improvvisa di Fabrizio Clemente - Dal 2019 lavorava nella sede di Fara San Martino, dove è venuto a mancare; i funerali si svolgeranno ad Altamura, la sua città d'origine, dove in tanti, compresi i colleghi, si stanno stringendo alla ... chietitoday.it

Muore a 53 anni mentre è al lavoro nell'azienda De Cecco a Fara San Martino - E' morto improvvisamente mentre era al lavoro nello stabilimento De Cecco di Fara San Martino (Ch). abruzzolive.tv

LUTTOalla De Cecco di Fara San Martino: muore a 53 anni mentre è al lavoro https://cityne.ws/JtDd1 - facebook.com facebook

Muore a 53 anni mentre è al lavoro: De Cecco in lutto per la scomparsa improvvisa di Fabrizio Clemente x.com