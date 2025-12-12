De Benedetti spara a zero su John Elkann
In un’intervista al Foglio, Carlo De Benedetti si scaglia contro John Elkann, esprimendo dure critiche nei confronti dell’amministratore delegato di Exor. L’intervento del noto imprenditore mette in evidenza tensioni e divergenze all’interno del mondo dell’imprenditoria italiana, in particolare sul caso Gedi.
Carlo De Benedetti è andato all'attacco di John Elkann. Lo ha fatto in un'intervista al Foglio, in cui ha parlato del caso Gedi e sparato sull'amministratore delegato di Exor. De Benedetti, ex editore del gruppo l' Espresso, ha affermato: «I miei figli, Marco e Rodolfo, vendettero a Elkann quello che allora era il più grosso gruppo editoriale della sinistra che esisteva in Europa. Un colosso frantumato, indebolito, e infine venduto a pezzi. Bastava tenerlo in piedi quel gruppo. Senza toccarlo. Senza mai chiedere niente». E ha aggiunto: «Vedrete che se ne andrà anche lui. Ha problemi con la giustizia.
