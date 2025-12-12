DAZN porta il Natale nei negozi Unieuro con le card MyClub Pass in super sconto
Unieuro e DAZN collaborano per offrire un'opportunità imperdibile: le card MyClub Pass scontate, ideali per un regalo di Natale last minute. Quattro mesi di abbonamento dedicato alla propria squadra preferita, con un mese extra gratuito se attivate entro fine dicembre. Una proposta perfetta per gli appassionati di calcio che vogliono vivere la passione in modo semplice e conveniente.
Un’occasione da prendere al volo per chi cerca un regalo calcistico last minute: quattro mesi dedicati alla propria squadra a un prezzo irrinunciabile, con un mese extra in omaggio per chi attiva entro fine dicembre. Nella corsa ai regali di Natale dell’ultimo minuto, sorprendere gli appassionati di calcio è semplicissimo grazie alle card personalizzate “MyClub Pass”. su Digital-News. Digital-news.it
