David, ecco i retroscena di Tuttosport sui primi mesi alla Juventus: l’accoglienza dello spogliatoio e la mossa importante di Spalletti. La ricostruzione. È arrivato a Torino con l’etichetta di “Iceman”, l’uomo di ghiaccio. Un soprannome nato nei rigidi inverni di Ottawa e cementato dalla freddezza sotto porta mostrata in Francia. Ma per Jonathan David, nei suoi primi mesi alla Juventus, quel gelo si era trasformato in un muro invisibile. L’attaccante canadese ha vissuto un avvio traumatico, schiacciato dal peso di un ingaggio da top player ( 6 milioni netti ) e dalla scomoda etichetta di “erede designato” di Vlahovic, fattori che hanno generato una naturale diffidenza all’interno dello spogliatoio bianconero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - David e quei retroscena di Tuttosport sui primi mesi alla Juventus: spifferi di spogliatoio e la mossa importante di Spalletti. La ricostruzione

