Dati reti e deterrenza Cosa emerge dall’esercitazione Cyber eagle

Si è conclusa una delle principali esercitazioni italiane sulla difesa digitale, Cyber Eagle, offrendo una panoramica chiara sull'importanza del settore cibernetico nella sicurezza nazionale. L'evento ha evidenziato l'importanza di dati, reti e misure di deterrenza per fronteggiare le minacce informatiche e rafforzare la resilienza del paese in ambito digitale.

Si è chiusa una delle principali esercitazioni italiane dedicate alla difesa digitale, un appuntamento che restituisce una fotografia concreta di come il dominio cibernetico sia ormai parte integrante della sicurezza nazionale. L’Aeronautica militare ha presentato i risultati di un’attività lunga e articolata che ha coinvolto strutture operative, logistiche e di comando, mettendo alla prova la tenuta dei propri sistemi informativi. La sfida delle minacce ibride nel contesto europeo. L’annuncio arriva in una fase in cui le Forze armate europee sono chiamate a confrontarsi con minacce sempre più ibride e pervasive, capaci di colpire infrastrutture critiche e processi decisionali senza distinzione tra ambito militare e civile. Formiche.net

