Darmian quando il ritorno in campo? Le ultime novità

Darmian. L’ Inter potrebbe presto accogliere un rientro molto atteso in rosa. Dopo un periodo segnato da un lungo infortunio, il club nerazzurro potrebbe contare nuovamente su Matteo Darmian, fermo ai box ormai da tempo. La sua condizione ha pesato sulla gestione della fascia difensiva, ma le ultime notizie lasciano ben sperare per il prosieguo della stagione. Come riportato dal Corriere dello Sport, Darmian ha disputato soltanto due partite nella prima parte del campionato a causa dei problemi fisici che lo hanno tenuto lontano dai campi. Darmian: un rientro dai diversi benefici. Il recupero di Darmian non solo offre maggiore profondità alla rosa, ma rappresenta anche un’opportunità per rafforzare l’esperienza e la qualità nella retroguardia. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it