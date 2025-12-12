Dario Bonelli torna il 19 dicembre con Una città come tante

Il 19 dicembre Dario Bonelli torna con il singolo “Una città come tante”, un brano che riflette sulla fine di un amore e sulle tracce lasciate dall’esperienza sentimentale. La canzone esplora le emozioni di un momento di transizione, tra ricordi e desiderio di rinascita, offrendo uno sguardo intimo e coinvolgente sulla condizione umana.

Il 19 dicembre arriva online il nuovo singolo di Dario Bonelli, “Una città come tante”. È un brano che mette a fuoco una fine sentimentale e, soprattutto, ciò che resta quando l’amore si è già consumato: una domanda che torna, una città che trattiene, e l’impressione che per stare in piedi serva indossare una versione . Sbircialanotizia.it

