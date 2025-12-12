Danni alla pavimentazione di Piazza Plebiscito Ecco le foto

La pavimentazione di Piazza Plebiscito presenta evidenti segni di usura e danni a seguito degli ultimi eventi e del passaggio dei tir durante lo smontaggio dei palchi, come nel caso di X Factor. Le foto documentano la situazione, sollevando preoccupazioni sulla stabilità e sulla conservazione dell'area.

Ovvio, quelli di dimensione più contenute necessiterebbero più viaggi, dunque più soldi. L'etica di difendere un luogo.

