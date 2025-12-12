Dalle strade del mondo a Case Finali | Stefano Zanoli firma un nuovo viaggio nella memoria e nell’anima

Stefano Zanoli ci accompagna in un viaggio tra memoria e anima, attraversando le strade del mondo e le case finali. Un percorso esistenziale che riflette sulla vita come un tragitto nel tempo e nello spazio, dove emozioni, persone e ricordi si intrecciano in un grafico cartesiano che traccia il nostro cammino.

Cos'è la vita se non un viaggio nel tempo e nello spazio? Un tragitto esistenziale e materiale - in compagnia di persone, sensazioni e situazioni - compiuto su un virtuale grafico cartesiano dove gli anni della nostra vita galleggiano sull'asse delle ordinate mentre sull'asse delle ascisse. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Dalle strade del mondo a Case Finali: Stefano Zanoli firma un nuovo viaggio nella memoria e nell’anima - L'autore, cesenate e insegnante di matematica, presenterà il suo ultimo libro edito da Il Vicolo dal titolo "Intorno alle ultime case" ... cesenatoday.it scrive

