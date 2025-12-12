Dalle luminarie falliche al Babbo Natale ‘osceno’ lo ‘special Christmas’ delle Marche

Lo speciale Natale delle Marche si distingue per le luminarie insolite e divertenti di Gabicce Mare, dove alcuni addobbi natalizi hanno suscitato commenti e meme sui social. Le luci decorate sulla rotonda della cittadina balneare hanno attirato l'attenzione per le loro forme particolari, che ricordano silhouette falliche, creando un’atmosfera natalizia insolita e ironica.

Le foto degli addobbi natalizi diventano meme a Gabicce Mare. I pali della luce nella rotonda della cittadina balneare, illuminati a festa, secondo diversi abitanti del posto ricorderebbero forme falliche. Tutto dipenderebbe dalla prospettiva della fotografia, secondo quanto afferma la sindaca Marila Girolomoni sentita da LaPresse: "Anche quest'anno abbiamo riconfermato la nostra volontà di illuminare, utilizzando il simbolo del pacco regalo quale dono che consegniamo a tutta la città. Le luminarie sono posizionate in tutte le piazze principali, sulle vie centrali e nelle rotonde di ingresso al centro".