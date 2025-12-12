Dalla Svezia all’Europa esplode il fenomeno dei killer a progetto | di cosa si tratta

Il fenomeno dei “killer a progetto” sta emergendo in Europa, con origini nella criminalità svedese. La guerra della droga svedese, nota anche come “Svensk krig”, ha ispirato la serie Netflix Snabba Cash e sta influenzando profondamente il panorama del crimine organizzato nel continente. Un fenomeno che solleva nuove sfide e preoccupazioni per le forze dell'ordine.

La guerra della droga svedese, che ha ispirato l'acclamata serie Snabba Cash, giunta alla seconda stagione su Netflix, sta cambiando il panorama del crimine organizzato europeo. La condivisione di conoscenze tra le bande scandinave e le controparti del resto del continente, infatti, sta contribuendo alla popolazione dell'inquietante fenomeno della "violenza come servizio". Adolescenti reclutati in rete o sui social per compiere reati, per diventare dei "freelancer della criminalità". La violenza come servizio. L'Europol, su input delle forze dell'ordine svedesi, che da più di dieci anni sono alle prese con una tremenda guerra della droga, nell'aprile di quest'anno ha lanciato una squadra d'azione dedicata alla criminalità organizzata di nuova generazione: l'Operational Taskforce GRIMM (OTF GRIMM). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Dalla Svezia all’Europa, esplode il fenomeno dei “killer a progetto”: di cosa si tratta

