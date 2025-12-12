Dalla famiglia di armatori ai media | chi è l' imprenditore greco che vuole comprare Repubblica e La Stampa

Un imprenditore greco, proveniente da una famiglia di armatori, si prepara a rilevare il gruppo Gedi, editore di Repubblica, La Stampa e altre emittenti. Mentre si intensificano le trattative, i giornalisti richiedono garanzie su occupazione e indipendenza editoriale, evidenziando le implicazioni di un possibile passaggio di proprietà di uno dei gruppi mediatici più importanti in Italia.

Pezzi d'Italia verso la Grecia, mentre i giornalisti chiedono garanzie su occupazione e indipendenza editoriale: sembra ormai sempre più probabile la vendita del gruppo Gedi (proprietario di storici quotidiani come La Repubblica e La Stampa, oltre a emittenti quali Radio Deejay, Radio Capital e.

Repubblica sta per passare al gruppo greco della famiglia di Theodore Kyriakou, in società (forse, ma su questo per ora non ci sono conferme ) con il principe saudita Mohammed bin Salman. Ai greci andranno Repubblica e, soprattutto, le radio collegate (Ra