Dalla famiglia di armatori ai media | chi è l' imprenditore greco che vuole comprare Repubblica e La Stampa

Today.it | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un imprenditore greco, proveniente da una famiglia di armatori, si prepara a rilevare il gruppo Gedi, editore di Repubblica, La Stampa e altre emittenti. Mentre si intensificano le trattative, i giornalisti richiedono garanzie su occupazione e indipendenza editoriale, evidenziando le implicazioni di un possibile passaggio di proprietà di uno dei gruppi mediatici più importanti in Italia.

Pezzi d'Italia verso la Grecia, mentre i giornalisti chiedono garanzie su occupazione e indipendenza editoriale: sembra ormai sempre più probabile la vendita del gruppo Gedi (proprietario di storici quotidiani come La Repubblica e La Stampa, oltre a emittenti quali Radio Deejay, Radio Capital e. Today.it

dalla famiglia di armatori ai media chi 232 l imprenditore greco che vuole comprare repubblica e la stampa

© Today.it - Dalla famiglia di armatori ai media: chi è l'imprenditore greco che vuole comprare Repubblica e La Stampa

Mi faccio la barca! Diventare armatori di un piccolo natante senza spendere una follia: ecco come...

Video Mi faccio la barca! Diventare armatori di un piccolo natante senza spendere una follia: ecco come...