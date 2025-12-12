Dalla corsa urbana allo yoga panoramico | il viaggio fitness è il nuovo trend Abbiamo provato un intenso weekend sportivo a Dubai ecco come è andata

Un weekend a Dubai tra attività sportive e benessere, tra corsa urbana e yoga panoramico. Una full immersion in un ambiente che unisce energia e relax, alla scoperta di un nuovo trend fitness che sta conquistando appassionati di tutto il mondo. Ecco come è stata un’esperienza intensa e stimolante nella città dei sogni e delle opportunità infinite.

Dubai ricorda un paese dei balocchi che sfuma in un orizzonte di infinite possibilità tra le polveri del deserto. Una realtà tra opportunità e immaginazione simile ad un investimento in Bitcoin (di cui si fa capitale finanziaria), un valore del domani che scalza la consuetudine per aprire nuove chance, place to be per nuovi business e tendenze. Ma oltre i sogni d’oro e i progetti ambiziosi in divenire, la perla del Golfo si racconta con l’adrenalina del qui ed ora, con il cuore che batte forte, il respiro che si fa ritmo e tutte le emozioni di chi vuole mettersi in gioco per portare a casa un risultato, grande o piccolo che sia, o semplicemente divertirsi. Ilfattoquotidiano.it Follow Your Passion. . Partecipa a Bergamo Urban Night Trail 2026 Un'esperienza unica di corsa serale attraverso i luoghi più suggestivi di Bergamo Alta. Sabato 7 febbraio 2026 ? Ore 18:00 Piazza Giacomo Matteotti, Bergamo 12,5 km non competitivi - facebook.com Facebook © Ilfattoquotidiano.it - Dalla corsa urbana allo yoga panoramico: il viaggio fitness è il nuovo trend. Abbiamo provato un (intenso) weekend sportivo a Dubai, ecco come è andata

Saria by Beyond at Dubai Maritime City - Omniyat | Charaf Estate

Video Saria by Beyond at Dubai Maritime City - Omniyat | Charaf Estate Video Saria by Beyond at Dubai Maritime City - Omniyat | Charaf Estate