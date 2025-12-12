L’Italia si presenta come protagonista nel panorama spaziale internazionale, con ambizioni che spaziano dalla colonizzazione della Luna alla difesa aerea europea. Durante Atreju 2025, il panel dedicato allo spazio ha riunito esperti di ricerca, industria e istituzioni, evidenziando il ruolo strategico del nostro Paese nel futuro dell’esplorazione e della sicurezza spaziale.

Lo spazio è la frontiera del futuro, e l’Italia ha le carte in regola per esserci da protagonista. Nel contesto di Atreju 2025, il panel dedicato allo spazio ha riunito figure di primo piano della ricerca, dell’industria e delle istituzioni. Moderati da Flavia Giacobbe, direttore di Formiche e Airpress, i relatori hanno ricostruito l’evoluzione della presenza italiana nel settore, analizzando le nuove traiettorie tecnologiche, le dinamiche geopolitiche e le prospettive economiche che caratterizzano la competizione globale nello spazio. Il confronto ha evidenziato continuità storiche e punti di svolta, in un momento in cui lo scenario internazionale accelera verso un utilizzo sempre più intensivo delle orbite e verso lo sviluppo di capacità di osservazione e difesa attiva. Formiche.net

Dalla colonizzazione della Luna alla difesa aerea europea. Ad Atreju 2025 l’Italia spaziale

