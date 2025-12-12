Dalla Cina in mostra a New York la moda del futuro

A New York, la mostra Radiance of Dunhuang presenta una sorprendente fusione tra moda cinese tradizionale e innovazione tecnologica. Abiti ispirati a disegni antichi, realizzati in 3D e caratterizzati da scollature audaci e motivi occidentali, riflettono una creatività che attraversa culture e epoche. L’esposizione mette in luce il futuro della moda, frutto di un’inedita collaborazione tra arte, design e tecnologia.

AGI - La Cina che non ti aspetti in mostra a New York. Abiti pop, ma anche ispirati a disegni antich i, prodotti con la tecnologia in 3D e, soprattutto, con sorprendenti scollature e motivi molto occidentali: sono gli abiti in mostra al Palazzo di Vetro nella mostra Radiance of Dunhuang e realizzati dall’Accademia di Arti e Design dell’Università pubblica Tsinghua di Pechino. Lo stile ha sorpreso i visitatori e mostrato un aspetto della cultura cinese a molti sconosciuta. Alcuni media hanno definito questi modelli prototipi di abiti che vedremo in futuro nelle passerelle mondiali, copiati da stilisti sconosciuti, anche europei. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Dalla Cina in mostra a New York la moda del futuro

