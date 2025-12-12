dalla cina in mostra a new york la moda del futuro

Una mostra a New York mette in luce l’innovazione della moda cinese, unendo tradizione e tecnologia. In esposizione abiti realizzati con stampa 3D, ispirati a disegni antichi e caratterizzati da scollature audaci e motivi occidentali. L’evento, presso il Palazzo di Vetro, celebra la creatività dell’Accademia di Arti e Design dell’Università Tsinghua di Pechino.

AGI - La Cina che non ti aspetti in mostra a New York. Abiti pop, ma anche ispirati a disegni antich i, prodotti con la tecnologia in 3D e, soprattutto, con sorprendenti scollature e motivi molto occidentali: sono gli abiti in mostra al Palazzo di Vetro nella mostra Radiance of Dunhuang e realizzati dall’Accademia di Arti e Design dell’Università pubblica Tsinghua di Pechino. Lo stile ha sorpreso i visitatori e mostrato un aspetto della cultura cinese a molti sconosciuta. Alcuni media hanno definito questi modelli prototipi di abiti che vedremo in futuro nelle passerelle mondiali, copiati da stilisti sconosciuti, anche europei. Agi.it

Dalla Cina a New York, la moda del futuro sfila al Palazzo di Vetro - L’Accademia di Arti e Design dell’Università Tsinghua presenta all’Onu abiti tra tradizione e tecnologia: creazioni 3D, richiami antichi e uno stile che guarda all’Occidente. globalist.it