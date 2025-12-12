Dalla blusa con fiocco agli stivali al ginocchio Dua Lipa conquista New York con un look total Gucci firmato Demna

Dua Lipa incanta New York con un look total Gucci, firmato da Demna Guci. La cantante sfoggia un outfit che unisce eleganza e audacia, distinguendosi per stile e personalità. Un esempio di come il mix di elementi classici e moderni possa creare un'immagine forte e distintiva.

G ucci dalla testa ai piedi. Dua Lipa ha dimostrato ancora una volta i l suo talento nel mixare eleganza e audacia. Dopo aver concluso il Radical Optimism Tour, la popstar ha partecipato a una tappa del suo Service95 Book Club al Chelsea Hotel di New York: un progetto culturale creato da Lipa, che promuove libri, letture e conversazioni con autori, un po’ come un club di lettura globale. La popstar è salita sul palco insieme a Mark Ronson, amico di lunga data, collaboratore e famoso dj, per discutere del suo nuovo memoir Night People: How To Be a DJ in ’90s New York City. L’incontro ha unito musica, cultura e stile, confermando ancora una volta il ruolo di Lipa come icona contemporanea non solo della musica, ma anche della moda e della cultura. 🔗 Leggi su Iodonna.it

