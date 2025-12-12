Dal videogioco alla ludopatia | Persia spiega rischi e prevenzione

L'espansione delle tecnologie e dei videogiochi ha portato a una crescente attenzione verso i rischi associati alla ludopatia. Persia analizza come questa dipendenza si stia evolvendo e diffondendo, sottolineando l'importanza di conoscere i segnali di allarme e adottare strategie di prevenzione per tutelare la salute mentale e il benessere dei giocatori.

La ludopatia sta cambiando volto e, con la spinta delle nuove tecnologie, si sta allargando ben oltre i confini tradizionali del gioco. Oggi è un’emergenza che tocca famiglie, servizi sanitari e istituzioni, mentre il mercato continua a muovere cifre impressionanti, con effetti che ricadono sull’intera società. Una dipendenza alimentata dal web Per anni l’immaginario del . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Dal videogioco alla ludopatia: Persia spiega rischi e prevenzione