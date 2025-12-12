Dal San Domenico all’Oliveriana I soldi del Pnrr non sono bastati

Il finanziamento del PNRR non ha sufficiente copertura per i progetti di rilancio del settore turistico tra San Domenico e Oliveriana. Il sindaco Biancani e gli esperti sottolineano l'importanza di trovare risorse stabili e affidabili per garantire uno sviluppo duraturo e sostenibile del territorio.

Il sindaco Biancani e gli esperti del settore turistico convergono sulla necessità di incamerare risorse certe e durature. Non solo per sostenere le varie realtà che garantiscono la programmazione culturale di primissimo livello – dal Rof al Gad, passando per la Mostra del Cinema, Popsophia, Hangarthfest e Kum –, ma anche per alimentare contenitori che spaziano dal Vitrifrigo Arena all'Auditorium Scavolini e agli altri siti visitabili in città che sono 31, tra pubblici e privati. Per capire il problema il sindaco Biancani ha fatto due esempi: "I finanziamenti Pnrr che ci siamo assicurati per la ristrutturazione del San Domenico – ha detto il sindaco ieri in occasione degli Stati Generali del Turismo –, dove vorremmo portare le sedi universitarie presenti in città oggi non bastano a finire i lavori: a causa dei rincari servirà un altro milione di euro".

