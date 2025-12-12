Dal pop-rock di Catania l’esordio emotivo di Salvatore Palermo
Salvatore Palermo, cantautore catanese, si prepara a sorprendere il 2024 con il suo debutto discografico,
Salvatore Palermo, cantautore di Catania, porta nel 2024 il suo primo album, Un’esplosione di te: un lavoro pop-rock che punta tutto sull’intensità emotiva. È un debutto nato da una passione coltivata fin dall’adolescenza e costruito attorno a canzoni che cercano parole nette per raccontare ferite, ricordi e desiderio di ritrovare un equilibrio. Un debutto che . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
