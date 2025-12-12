Dal fallimento dell’Ascoli a Stella Maris

La cerimonia di immissione in ruolo si è svolta in un'aula del tribunale di Ascoli, un luogo a cui il presidente Raffaele Agostini è particolarmente legato. L'evento segna un momento importante per il percorso professionale, ricordando il contesto e le esperienze che hanno segnato questa tappa significativa.

La cerimonia di immissione in ruolo si è svolta in una delle aule del tribunale di Ascoli alla quale il presidente Raffaele Agostini è particolarmente legato, come lui stesso ha sottolineato. "Questa stanza fa quasi fatica a ricevere tutti, ma io sono particolarmente contento che la cerimonia si svolga proprio qui, perché questa è la stanza nella quale io ho celebrato molte delle mie udienze nella mia precedente esperienza ad Ascoli. Questa – ha spiegato – è la stanza dove nel febbraio del 2014 ci fu l'apertura delle buste che sancì la vendita della fallita Ascoli Calcio". Quel giorno la società bianconera passò nelle mani dell'imprenditore italo canadese Francesco bellini, scomparso la scorsa estate.