Dal dolore alla generosità | Nuovi arredi a Medicina

Ilrestodelcarlino.it | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I fratelli Stefano e Simone Panichi hanno donato nuovi arredi all’unità di medicina interna dell’ospedale ‘Mazzoni’ di Ascoli, in ricordo della madre, ricoverata e scomparsa un anno fa. Un gesto di generosità nato dal dolore, che trasmette riconoscenza e solidarietà verso la comunità e il personale sanitario.

Quando la riconoscenza si traduce in un gesto concreto: è quanto hanno fatto i fratelli Panichi, Stefano e Simone, con la donazione all’Ast di Ascoli di nuovi arredi per l’unità operativa complessa di medicina interna dell’ ospedale ‘Mazzoni’ dove, un anno fa, è stata ricoverata la loro madre, poi purtroppo scomparsa. Stefano e Simone Panichi, in segno di gratitudine nei confronti dell’équipe del reparto diretto da Mariavirginia Boni che si è presa cura della loro mamma durante i giorni di degenza, hanno acquistato 10 nuove sedute, 4 tavolini, vasi decorativi e piante per gli spazi riservati all’attesa dei parenti dei pazienti, 20 poltrone da ufficio per il personale, 24 stampe floreali da appendere lungo i corridoi delle due medicine e hanno sostenuto la spesa per la tinteggiatura delle pareti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

