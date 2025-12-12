Dal contrasto grafico del bianco e nero alle sfumature morbide tra panna e grigio la moda ski 2025 combina tecnicità calore e raffinatezza Ecco due outfit perfetti per la settimana bianca dalle piste al rifugio e ritorno

La moda ski 2025 unisce tecnicità, calore e raffinatezza, passando dal contrasto grafico del bianco e nero alle delicate sfumature tra panna e grigio. Perfetta per la settimana bianca, questa stagione propone outfit versatili, ideali sia per le piste che per i momenti di relax nei rifugi e negli après-ski più eleganti.

D alle vette dei panorami alpini agli après-ski più raffinati, l'Inverno 2025 riscrive le regole della moda da settimana bianca. Con outfit che uniscono calore, tecnicità e raffinatezza, trasformando ogni look in un'esperienza di stile ad alta quota. Autunno-Inverno 20252026: 10 trend dalle sfilate X Un tocco di stile che rende ancora più speciali e memorabili le vacanze sulla neve sognate tutto l'anno.Due tipologie di look diverse, ma entrambe perfette per i momenti in cui si toglie il casco da sci. Quando arriva il momento del relax e della socialità in baita, ed entra in gioco anche l'eleganza sportiva in salsa glam.

