Dal Canada alla Guinea passando per il porto di Salerno | le rotte del traffico di auto rubate
Il traffico illecito di automobili rappresenta una minaccia crescente a livello globale, coinvolgendo reti criminali che operano attraverso rotte internazionali. Da Canada a Guinea, passando per il porto di Salerno, questi traffici illegali mettono in crisi il settore automobilistico e richiedono un’attenta analisi delle rotte e delle modalità di operazione delle organizzazioni coinvolte.
Il fenomeno del traffico illecito di automobili ha assunto proporzioni preoccupanti in tutto il mondo, coinvolgendo reti criminali che operano a livello internazionale. Recentemente, un’operazione congiunta tra autorità italiane e canadesi L'articolo proviene da Cilento Reporter, notizie, magazine. Cilentoreporter.it
Auto rubate in Canada scoperte nel porto di Salerno
Auto rubate in Canada scoperte nel porto di Salerno - Erano dirette in Guinea: la segnalazione era arrivata dalla Polizia a cavallo canadese. rainews.it
Dieci auto di grossa cilindrata rubate in Canada: ritrovate in container al Porto di Salerno - Le auto, risultate oggetto di furto in Canada, erano dirette in Guinea: sono state intercettata al Porto di Salerno grazie a una segnalazione della polizia ... fanpage.it#Salerno Bloccato a Salerno un traffico di auto di lusso tra Canada e la Guinea. - facebook.com Facebook
INSIDE the World’s Most Dangerous City (INSANE)