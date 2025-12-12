Dal Canada alla Guinea auto di lusso rubate sequestrate nel porto di Salerno

Sequestrate nel porto di Salerno dieci auto di lusso provenienti da diverse nazioni, tra cui Canada e Guinea. Le vetture, di elevato valore, erano state oggetto di furto e sono state recuperate dagli agenti durante un'operazione di controllo. L'intervento ha evidenziato un'importante attività di contrasto al traffico illecito di veicoli di pregio.

Tempo di lettura: < 1 minuto Dieci autovetture di grossa cilindrata e del valore commerciale totale di circa 500.000 euro sono state sequestrate nel porto di Salerno. Erano state rubate in Canada ed erano dirette in Guinea. I riscontri investigativi hanno condotto la Guardia di Finanza, la Polizia di Stato e l'Agenzia delle Dogane al blocco e all'ispezione congiunta di di 11 container, provenienti dal porto canadese di Montreal con destinazione Guinea che dovevano contenere autoveicoli usati. Invece le auto erano state rubate e pronte per essere immesse in un giro di ricettazione. Le autovetture intercettate saranno rimpatriate per la successiva restituzione ai proprietari.

