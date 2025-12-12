Dai pizzini a TikTok come cambiano le mafie | ad Atreju confronto su nuove tecnologie e criminalità organizzata

L'articolo esplora l'evoluzione delle mafie, dal tradizionale uso di pizzini al più recente impiego dei social media come TikTok. Attraverso il panel “Mafia: le indagini e il racconto” ad Atreju, si analizzano i cambiamenti nelle tecniche di comunicazione e nelle modalità di attività criminali in un contesto sempre più digitalizzato.

Dal linguaggio cifrato dei pizzini all’esposizione continua dei social. È il passaggio al centro del panel “ Mafia: le indagini e il racconto. Dai pizzini a TikTok”, ospitato ad Atreju, che ha messo a confronto politica, magistratura, forze dell’ ordine, comunicazione e mondo culturale sul modo in cui le organizzazioni criminali stanno ridefinendo strumenti, codici e pubblico di riferimento. Il contesto e l’apertura dei lavori. Ad aprire l’incontro è stato il senatore di Fratelli d’Italia Salvatore Sallemi, vicecapogruppo al Senato, che ha richiamato l’attenzione sull’attrattività dell’ecosistema digitale per le mafie, citando dati che mostrano come migliaia di account vengano intercettati da messaggi, simboli e narrazioni riconducibili alla criminalità organizzata. Secoloditalia.it

