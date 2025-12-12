Dagli scalmanati per la Giunta ad Atreju a Ballando sotto le stelle fino al grande cabaret nazionale | la diretta di De Luca

L'intervento di De Luca evidenzia il suo impegno nel promuovere un dialogo autentico e trasparente, superando le divisioni partitiche. Attraverso diverse iniziative e manifestazioni, il governatore sottolinea l'importanza di una coscienza nazionale basata sulla verità e sulla condivisione di valori comuni.

"La verità vale più delle bandiere di partito e io scelgo la verità. Cercherò di mantenere aperto questo dialogo, dando un contributo alla costruzione di una coscienza nazionale". Queste le parole del presidente uscente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. "Lo hanno fatto altri come.