Da Vivaldi a Brahms poi Beatles | gli ultimi concerti della scuola Malerbi

Ravennatoday.it | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La tradizione dei concerti natalizi della scuola di musica Giuseppe e Luigi Malerbi di Lugo continua, offrendo un ricco calendario di esibizioni. Da Vivaldi a Brahms, fino ai Beatles, gli eventi coinvolgono studenti e artisti, creando un’atmosfera festiva e culturale in collaborazione con il Comune di Lugo e la Fondazione Teatro Rossini.

Proseguono i concerti organizzati in occasione del periodo natalizio dalla scuola di musica Giuseppe e Luigi Malerbi di Lugo in collaborazione con il Comune di Lugo e la Fondazione Teatro Rossini. Il prossimo appuntamento è per venerdì 19 dicembre nella chiesa del Pio Suffragio di Lugo. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Immagine generica

La “Vivaldi“ con Passerini suona Brahms - SONDRIOÈ interamente dedicato a Johannes Brahms il concerto dell’Orchestra Antonio Vivaldi in programma venerdì 28 febbraio alle 20. Secondo ilgiorno.it

David Garrett - In Concert (Live)

Video David Garrett - In Concert (Live)