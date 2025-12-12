Da Vivaldi a Brahms poi Beatles | gli ultimi concerti della scuola Malerbi

La tradizione dei concerti natalizi della scuola di musica Giuseppe e Luigi Malerbi di Lugo continua, offrendo un ricco calendario di esibizioni. Da Vivaldi a Brahms, fino ai Beatles, gli eventi coinvolgono studenti e artisti, creando un’atmosfera festiva e culturale in collaborazione con il Comune di Lugo e la Fondazione Teatro Rossini.

Proseguono i concerti organizzati in occasione del periodo natalizio dalla scuola di musica Giuseppe e Luigi Malerbi di Lugo in collaborazione con il Comune di Lugo e la Fondazione Teatro Rossini. Il prossimo appuntamento è per venerdì 19 dicembre nella chiesa del Pio Suffragio di Lugo. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Giovedì 18 luglio alle 21.15 Chiostro di Badia a Passignano Antonio VIvaldi - Johann Sebastian Bach Giacomo Bianchi - Flavio Giuliani Orchestra della Toscana Vi aspettiamo!!! In caso di pioggia il concerto si svolgerà nella chiesa di Santa Lucia al Borghetto - facebook.com Vai su Facebook

La “Vivaldi“ con Passerini suona Brahms - SONDRIOÈ interamente dedicato a Johannes Brahms il concerto dell’Orchestra Antonio Vivaldi in programma venerdì 28 febbraio alle 20. Secondo ilgiorno.it

