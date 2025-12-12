Da UE ok a congelamento beni russi Francia | Kiev non accetta cessione territori

L'Unione Europea ha approvato il congelamento dei beni russi, mentre la Francia sottolinea che Kiev non accetta cedere territori. Le trattative sul futuro del Donbass sono in stallo. Nel frattempo, Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti parteciperanno alla riunione di sabato solo se ci saranno reali possibilità di raggiungere un accordo di pace.

Trattative incagliate sul destino del Donbass. Trump ha detto che gli Stati Uniti parteciperanno alla riunione di sabato solo se vi sarà una concreta possibilità di raggiungere un accordo di pace. Per il Cremlino: "Zelensky vuole presentare proposte inaccettabili".

Beni russi congelati, l'UE vota per il divieto di trasferimento. Orban: "Bruxelles ha passato Rubicone" - Si è conclusa nelle ultime ore l'approvazione per procedura scritta della norma che vieta il trasferimento dei beni congelati alla Banca centrale della Federazione Russa, con il voto favorevole di 25

Ue, svolta clamorosa: approvato il congelamento dei beni russi. Palazzo Chigi: "Esplorare anche altre strade"

Ue, svolta clamorosa: approvato il congelamento dei beni russi. Palazzo Chigi: "Esplorare anche altre strade"

Trump CRITICISES Zelensky Over Peace Plan As Russia Welcomes US Strategy

