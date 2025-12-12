Da studentessa e docente dico | le parole e l’incapacità politica della ministra Bernini sono inaccettabili

L'articolo analizza le affermazioni della ministra Bernini, che ha cercato di rispondere alle proteste degli studenti di medicina con una citazione storica, evidenziando le sue parole e l'incapacità politica di affrontare il disagio reale degli studenti. Un episodio che solleva questioni sulla sensibilità e l'efficacia delle risposte istituzionali di fronte alle difficoltà giovanili.

di Alessandra Oggi la ministra del Mur ha esordito dicendo che voleva fare una citazione storica per contrastare i contestatori presenti, un gruppo di studenti che lamentava il disagio oggettivo del semestre filtro di medicina. Quale filosofo, letterato, storico potrebbe aver scelto la ministra dell’Università? Ha citato Silvio Berlusconi con la frase: “Siete solo dei poveri comunisti”. Ora, io sono sia una studentessa che un’insegnante, e trovo inaccettabile e vergognoso che la più alta carica istituzionale dell’accademia usi dei cori da stadio per confrontarsi con divergenze di opinioni, soprattutto quando queste vengono espresse da studenti. Ilfattoquotidiano.it

