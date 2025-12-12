Da ' Sckiattamurt' a ' U Figl du Lepr' i nomi e le condanne del blitz che ha mandato al tappeto la mafia foggiana

Si è chiuso con 54 condanne, per complessivi 390 anni di reclusione, il processo in Appello ‘Game Over’ alla mafia foggiana, scaturito dalla maxi-operazione antimafia del luglio 2023, condotta dai carabinieri con il coordinamento della Direzione distrettuale antimafia, già giudicati con rito. Foggiatoday.it